Minik kalpler için küçük bir adım attı

Sanatçı Buray, Bir Küçük Adım Derneği'nin misafiri olarak Diyarbakırlı çocuklarla buluştu.10 Ekim'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği İzmir konseri öncesi Diyarbakır Eğil'de bulunan ve dernek tarafından restorasyonu tamamlanan okulları ziyaret eden Buray, minik hayranları ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.10 Ekim'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği İzmir konseri öncesi Diyarbakır Eğil'de bulunan ve dernek tarafından restorasyonu tamamlanan okulları ziyaret eden Buray, minik hayranları ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Hayranı oldukları sanatçıyı karşılarında görünce sevinç çığlıkları atan çocuklar, Buray şarkılarına koro halinde eşlik etti. Gün boyunca dernek tarafından restore edilen Kazanlı İlkokulu, Konak Işıklı İlkokulu, Baysu İlkokulu ve Selman İlkokulu'nu dolaşarak minikler ile şarkılar söyleyip hediyeler dağıtan Buray, unutulmaz anların mimarı olmayı başardı.