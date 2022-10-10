Ömer’in feryadı yürekleri dağladı!

ATV'de yayınlanan, cumartesi akşamlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim' 3. sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da #KardeşAcısı etiketiyle büyük ilgi gördü. Dizide, Tolga ve kardeşini uyarmak isteyen Ömer, Oğulcan ve Aybike ile evlerine gitti. Gönül'ün aşağılamasını kafaya takan Şengül, minibüs satın alarak köfte işine girişti. Ömer'e iyice bilenen Sarp, ona ders vermek için eli sopalı adamlar tuttu. Ömer'i iyice benzetip kaçarlarken bisikleti ile ekmek almaya giden Emel'e çarptılar. Sarplar olay yerinden kaçarken Emel ise yerde yığılı kaldı. Kendine gelip Emel'i sokakta bilinçsiz bir şekilde bulan Ömer'in feryatları herkesin yüreğini dağladı.