Bir Küçük Günışığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne!

Bomboş kalan evde Elif, Güneş'i teselli etmek için ormanda kamp yattıklarını hayal etmelerini istedi. Başlattığı bu oyun ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken Güneş'in "benim evim sensin" diyerek Elif'e sarılması gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu.