Çocukların güvenliği için velayeti istiyorum

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti. Çocukların babası Muhtar'ın, Uğur'un suçlamalarına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.