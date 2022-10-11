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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Çocukların güvenliği için velayeti istiyorum

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Çocukların güvenliği için velayeti istiyorum

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar’dan olan ikiz çocuklarının velayetinin sürekli olarak kendisine verilmesi için dava açtı. Uğur, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını ve çocukların can güvenliğinden endişe duyduğunu iddia etti

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.



GÖRÜŞMELERİ TEHLİKELİ
Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti. Çocukların babası Muhtar'ın, Uğur'un suçlamalarına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.
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Çocukların güvenliği için velayeti istiyorum
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