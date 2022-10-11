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Giriş Tarihi: 11.10.2022

İtalyan konseptli düğün

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
İtalyan konseptli düğün
Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, önceki gün Merve Kaya ile Bodrum'da gerçekleşen düğünle evlendi.



Alessandro Ristori'nin sahneye çıktığı düğünde İtalyan mutfağından lezzetli yemekler sunuldu ve tüm misafirlerin adına özel tabak tasarlandı.



200 kişinin katıldığı düğünde gençlerin arkadaşları ağırlıktaydı.



Şahitler arasında yer alan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Engincan'a "9 Ekim ve 14 Şubat'ı unutma. Hep mutlu olun, kötü gününüz olmasın" dedi.



200 kişinin katıldığı düğün sonunda davetlilere beyaz arabalarda ikramlar sunuldu.



Kişiye özel hazırlanan tabaklar gece sonunda konuklara hediye edildi.
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İtalyan konseptli düğün
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