Ümran Fırat’ı köşeye sıkıştırdı! “Bu kız kimin çocuğu Fırat?”

Elif ile Güneş'in evsiz kaldıklarını öğrenen Fırat, yardım etmek ister. Elif ise bu işe karışmamasını rica eder. Ama bu Fırat'ı durdurmaz ve Hakan'ın tüm borçlarını ödeyerek evi kurtarır. Bunu öğrenen Sude fırsatı kaçırmaz ve bunu çirkin bir şekilde Elif'in yüzüne çarpar. Fırat'ın bu iyiliğini çok çirkin bir şekilde öğrenen Elif, istifa eder ve Fırat'ı hayatlarından çıkartır.