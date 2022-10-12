‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ tüm kategorilerde birinci oldu!

Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini bastılar ancak Yakup yine kaçtı. Cezayir, bir toplantı düzenleyerek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirdi ve kendisine biat etmelerini istedi. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde oldu.