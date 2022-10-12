‘Ev taşımak ne zor işmiş!’

Karantina döneminde dansçı yeğeni Ozi ile birlikte çektiği kliplerdeki dans performansıyla farklı bir yönünü ortaya koyan, yeni projesi için Fransa'dan temelli Türkiye'ye dönüş yapan Fırat Çelik, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu "Ev işleri ile uğraşıyorum, Nişantaşı'na taşındım, ev taşımak ne kadar zormuş, kaç gündür onunla uğraşıyorum. Şimdi de bir şeyler yemek için dışarı çıktım" dedi. Çelik, muhabirlerin "Evi satın mı aldınız yoksa kiralık mı?" sorusuna gülerek "Arkadaşlar bu devirde ev satın almak ne mümkün tabii ki kira!" şeklinde cevap verdi.