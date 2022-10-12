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Giriş Tarihi: 12.10.2022 11:05 Son Güncelleme: 12.10.2022 11:14

Güzide ve Yeşim arasında savaş başlıyor!

Güzide ve Yeşim arasında savaş başlıyor!

Aile mahkemesi hâkimi Güzide’nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan “Aldatmak” dördüncü bölümüyle Perşembe günü atv’de ekranlara geliyor.

4.Bölüm Özeti:

Oylum'u kurtarmanın yollarını arayan Güzide'nin kararlılığı Sezai'yi etkiler. Davaya bakan hâkime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir. Oylum'u kurtarmak için karşı cepheyle savaş halinde olan Güzide için, yaptığı cesur hamlenin bedeli çok ağır olacaktır.

Kaan'ı kazayla bıçaklayan Ozan işlemediği bir cinayetin vicdani yüküyle Oltan'ın eline düşer.

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Oltan, bir yandan Yenersoy Ailesi'ne dostluk ederken diğer yandan aileye karşı kozlarını biriktirmektedir.

Tolga ile yakınlaşan ve halen Amerika'ya gitme hayalinden vazgeçmeyen Oylum ise hislerine karşı koymaya çalışmaktadır.

Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir. Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur.

Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, hem özel hem de profesyonel hayatında kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

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Güzide ve Yeşim arasında savaş başlıyor!
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