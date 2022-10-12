Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne! Osman Bey Orhan’a beylik dersleri verdi!

Osman Bey'in "Osman Bey kim ki ona yaraşasın? Mühim olan Allah'a yaraşmaktır. Mühim olan Allah'a layık bir kul olabilmektir." sözleriyle oğlu Orhan'a ders verirken bu sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 100. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.