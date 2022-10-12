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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Kutsal Damacana ‘Müjde’si

Kutsal Damacana ‘Müjde’si
Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün oyuncu kadrosunda Müjde Uzman, 'Astral İnci' karakteriyle yer alacak. Merakla beklenen filmde güzel oyuncu, Şafak Sezer'in canlandırdığı 'Fikret' karakterinin medyum aşkı 'İnci'ye hayat verecek. 20 Ocak'ta vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yapma hikayesini konu alıyor. Senaryosunu Kamuran Süner'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Kutsal Damacana 4'ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.
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Kutsal Damacana ‘Müjde’si
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