Ümran, Fırat’ı köşeye sıkıştırdı!

6'ncı bölümüyle izleyiciyle buluşan atv dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı'nın, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümünde nefesler tutuldu! Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizi, sosyal medyada büyük ses getirdi. Yapım, #EvimSensin etiketi ile bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin 6'ncı bölümünde, Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapattı. Dila'nın bozduğu iş anlaşmasını düzeltmek isteyen Fırat'a büyük destek Elif'ten geldi. Fırat, Hakan'ın tüm borçlarını ödeyerek evi kurtarır. Fırat'ın bu iyiliğini öğrenen Elif, istifa eder ve Fırat'ı hayatlarından çıkartır. Hastaneden çıkmayacağını anlayan Dila, Fırat'a Güneş'in kimin çocuğu olduğunu sormasını ister. Dila'nın planı işler ve Ümran, Fırat'ı köşeye sıkıştırarak "Bu kız kimin çocuğu?" diye sorar.