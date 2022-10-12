‘Yüzüme ayı kanı enjekte ettireceğim’

Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Muhabirlerin "Güzelliğinizi neye borçlusunuz?" sorusuna oyuncu, "Güzelliğim genetik ayrıca kendime bakıyorum. Stresten uzak yaşayıp doğru besleniyorum. Kıskançlıktan dedikodudan uzak bir hayat yaşıyorum" yanıtını verdi. Daha önce sünnet derisinden elde edilen bir hücreyi yüzüne enjekte ettiren Görgüzel, "Şimdi ise ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. 6 ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş" diye konuştu.