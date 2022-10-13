100. bölümüyle nefes kesti! Kuruluş Osman zirvede!

Düşmanları Kantakuzenos ve Olof tarafından hem içeriden, hem dışarıdan kuşatılan, aynı zamanda evlatlarıyla sınanan Osman Bey kendisi ve ailesi üzerine yapılan hamleleri kısa sürede fark eder. Osman Bey, İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla yönetimine geçen, Makri Mevkii'nde ki köye saldıranlarla, oğlu Orhan'ı kaçıranların aynı merkezden talimat aldığını Turgut Bey'e söyleyerek "Farklı düşmanlar! Amma hangi pusuya düşsek ardında bunlar vardır…