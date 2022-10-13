Altay yola yeni timiyle çıkıyor!

Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…

Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda başarılı olabilecek mi? Medusa Planı nedir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi neler beklemektedir? Çıkacakları ilk operasyonda Altay ve timi neler beklemektedir? Doğan yeni kurduğu hayatında köşesine mi çekilecek, yoksa intikamını alacak mı? Altay'ın merak ettiği soru: Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem'in kim olduğunu öğrenebilecek mi?