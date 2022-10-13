Derya Baykal 1 yaşındaki torunu Pera’yla pozunu paylaştı! Sosyal medya Pera’yı anneanne Derya Baykal’a benzetti!

Ünlü oyucnu Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında film ve dizi müzikleri ile adından söz ettiren müzik direktörü Cem Öget ile evlendi. Ünlü çift, bu mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırdı.

TORUNU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan Müjgan Ferhan Şensoy, kızıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez usta oyuncu Derya Baykal torununun fotoğrafını paylaştı.