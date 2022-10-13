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Giriş Tarihi: 13.10.2022 21:03

Derya Baykal 1 yaşındaki torunu Pera’yla pozunu paylaştı! Sosyal medya Pera’yı anneanne Derya Baykal’a benzetti!

Derya Baykal 1 yaşındaki torunu Pera’yla pozunu paylaştı! Sosyal medya Pera’yı anneanne Derya Baykal’a benzetti!

Usta oyuncu Derya Baykal’ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında Cem Öget ile dünayevine girdi. Bu mutlu evliliğinden Pera adında bir kızı olan Müjgan Ferhan Şensoy, her fırsatta kızı ile sosyal medyada paylaşım yapıyor. Bu kez ise Derya Baykal torununu paylaştı. İşte Derya Baykal’ın torunu Pera!

Ünlü oyucnu Derya Baykal'ın kızı Müjgan Ferhan Şensoy, 2018 yılında film ve dizi müzikleri ile adından söz ettiren müzik direktörü Cem Öget ile evlendi. Ünlü çift, bu mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırdı.

TORUNU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medyayı sık kullanan Müjgan Ferhan Şensoy, kızıyla sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ancak bu kez usta oyuncu Derya Baykal torununun fotoğrafını paylaştı.

MİNİK PERA'YI DERYA BAYKAL'A BENZETTİLER

Derya Baykal, torunu Pera ile pozunu paylaştı. Takipçiler, Pera Öget'i beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçiler ise Pera'yı anneanne Derya Baykal'a benzetti!

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Derya Baykal 1 yaşındaki torunu Pera’yla pozunu paylaştı! Sosyal medya Pera’yı anneanne Derya Baykal’a benzetti!
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