Melisa Döngel aşkı buldu... Yeni sevgilisiyle Bebek’te!

Geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de görüntülenen Melisa Döngel, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmişti. Kariyeriyle alakalı konuşurken; "Gelen eleştirileri umursuyorum" diyen Melisa Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz, insanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de pek takmamaya çalışıyoruz, hayatımıza devam edebilmek için" şeklinde konuşmuştu.
"O ÇIPLAK DEĞİLDİ"
Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla ilgili olarak ise "Straplez bir fotoğraf paylaştım, dediğim gibi insanların görüş açısı. Yanlış yorumlanmış. Çıplak fotoğraf gördük hepimiz daha önce, o çıplak değildi" diyerek kahkaha atmıştı.
"OLABİLİR DE, OLMAYABİLİR DE"
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Melisa Döngel, geçtiğimiz haftalarda ise skandal bir olayla gündeme gelmişti. Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu, "Olabilir de, olmayabilir de" diyerek gazetecilere cevap vermişti. Güzel oyuncunun bir kadınla kavga ettiği görüntüler, sonrasında ortaya çıkarak sosyal medyada gündem olmuş; Melisa'nın Arnavutköy'de bir kadını saçından çekerek sürüklemeye çalıştığı anlar kameralara böyle yansımıştı.
KAVGA SORULARINA YANIT YOK
Önceki günlerde ise akşam bir arkadaşıyla Kuruçeşme'de objektiflere takılan Melisa Döngel; basın mensuplarının kendisine bu görüntüleri hatırlatması üzerine hiçbir soruya yanıt vermeden, geldikleri mekanın içerisine geçmişti.
"SİZİ HİÇBİR ZAMAN KIRMIYORUM"
23 yaşındaki oyuncu, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Bebek'te yeni erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Erken saatlerde sevgilisiyle yürüyüşe çıkan Melisa Döngel'e, köpekleri de eşlik etti.
Ünlü isim, basın mensuplarının sosyal medyayı sallayan kavga görüntüleriyle ilgili sorularına; "Ben sizi hiçbir zaman kırmıyorum, şimdi konuşmak istemiyorum" cevabını verdi. Döngel, "Yanınızdaki erkek arkadaşınız mı?" sorusuna ise sadece tebessüm etmekle yetindi. Genç oyuncu, şapka ve gözlük takarak tanınmak istemese de, başarılı olamadı.