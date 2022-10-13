Melisa Döngel aşkı buldu... Yeni sevgilisiyle Bebek’te!

"OLABİLİR DE, OLMAYABİLİR DE"

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Melisa Döngel, geçtiğimiz haftalarda ise skandal bir olayla gündeme gelmişti. Sokak ortasında bir kadınla saç saça baş başa kavga kavga ettiği iddiaları sorulan oyuncu, "Olabilir de, olmayabilir de" diyerek gazetecilere cevap vermişti. Güzel oyuncunun bir kadınla kavga ettiği görüntüler, sonrasında ortaya çıkarak sosyal medyada gündem olmuş; Melisa'nın Arnavutköy'de bir kadını saçından çekerek sürüklemeye çalıştığı anlar kameralara böyle yansımıştı.