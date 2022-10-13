MICHELIN Rehberi İstanbul’da yıldız dağıttı

MICHELIN Rehberi, İstanbul mutfağı seçiminde 53 restoranı belirledi. Seçkide yer alan restoranlardan 10'u Bib Gourmand ile 4 restoran ise Bir MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi. Neolokal, sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı Kırmızı Yıldızı'na bir de MICHELIN Yeşil Yıldız ekledi. Şişli Bomonti'de yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini İki MICHELIN Yıldızı ile MICHELIN Rehberi'nde görücüye çıkardı.İstanbul mutfak çeşitliliğinin mükemmelliğini yansıtan, aynı zamanda yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, bir MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi. Yeniköy'de bulunan Araka; şef Zeynep Pınar Taşdemir'in mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren menüsüyle, Beyoğlu Pera'daki Mikla; Anadolu geleneklerine yenilikçi dokunuş yapan lezzetleriyle, Salt Galata'daki Neolokal; tipik Anadolu repertuvarına hizmet eden çeşitliliğiyle ve Beyoğlu Tomtom'daki Nicole; geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli mutfağıyla Michelin Rehberi ekiplerini büyüledi.