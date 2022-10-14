Harry Potter ve Cracker’ın efsane oyuncusu Robbie Coltrane’den üzen haber! Robbie Coltrane hayatını kaybetti!

ROBBİE COLTARNE KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır.