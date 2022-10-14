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Giriş Tarihi: 14.10.2022 21:19 Son Güncelleme: 14.10.2022 22:21

Harry Potter ve Cracker’ın efsane oyuncusu Robbie Coltrane’den üzen haber! Robbie Coltrane hayatını kaybetti!

Harry Potter ve Cracker’ın efsane oyuncusu Robbie Coltrane’den üzen haber! Robbie Coltrane hayatını kaybetti!

Harry Potter serisinde ‘Hagrid’ karakterine hayat veren ve bu rolüyle akıllara kazınan ünlü aktör Robbie Coltrane’den bugün üzücü haber geldi. İki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Robbie Coltrane, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.

J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında 'Rubeus Hagrid' karakterine hayat veren İskoç aktör Robbie Coltrane'den hayranlarını üzen haber geldi. Robbie Coltrane, bugün 72 yaşında hayatını kaybetti.

İKİ YILDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Deadline'da yer alan habere gören, ünlü aktör, iki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Coltrane, İskoçya'nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede hayata gözlerini yumdu.

ROBBİE COLTARNE KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır.

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Harry Potter ve Cracker’ın efsane oyuncusu Robbie Coltrane’den üzen haber! Robbie Coltrane hayatını kaybetti!
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