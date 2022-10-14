Toksik oyuncular var

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncu seçiyorlar" sözleriyle başlayan tartışma büyüyor. Pınar Altuğ'un "Sonuçta kast böyle seçilir. Bu bana ters gelmiyor" açıklamasının ardından konuya Kerem Bürsin de dahil oldu. Ünlü oyuncu, "Farah doğru söylemiş. Bence bu durum hoş değil" dedi.Bürsin, sözlerine şöyle devam etti: "Kimseyi eleştirmek istemem ama piyasamızda toksik erkekler var. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum. Bence popülariteleri ne olursa olsun tüm oyuncular 'audition'a (deneme çekimi) katılmalı. "