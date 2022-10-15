Haberler Günaydın Haberleri 23 yıldır baleyi sevdirmeye çalışıyorum
Giriş Tarihi: 15.10.2022

23 yıldır baleyi sevdirmeye çalışıyorum

23 yıldır baleyi sevdirmeye çalışıyorum
BIR kozmetik markasının yüzü olan balet Tan Sağtürk, güzellik fuarında gazetecilerle bir araya geldi. Balenin sevdirilmesi ve daha fazla kitlelere yaymak için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Sağtürk, ''Kars'tan Diyarbakır'a, İstanbul'dan Elbistan'a kadar okullar açtık. 23 yıl oldu bu işe baş koyalı, kendimi bu işe odaklamış durumdayım'' dedi. Ünlü balet uzun bir süredir ekranlardan uzak kalması hakkında da "Bana sık sık teklifler geliyor ama eskisi gibi kaliteli bir proje olsa emin olun ki düşünmeden kabul ederim'' dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
23 yıldır baleyi sevdirmeye çalışıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA