24 saat 3 milyon dolarlık mücevher ile gezdi

TÜLİN Şahin, geçtiğimiz günlerde mücevher fuarında yüzü olduğu markanın standında göz kamaştırdı. Şahin'in taktığı takılarının değerinin 2 milyon dolar olduğu öğrenildi. Şahin aynı günün akşamında ise markanın gala yemeğinde giydiği dekolteli elbisesini, baget ve pırlanta taşlarla bezeli gerdanlık seti ile tamamladı. Dünyaca ünlü modelin bu setinin değerinin ise yaklaşık 1 milyon dolar olduğu öğrenildi. Gün boyu Şahin'in taşıdığı mücevherlerin toplam değeri 3 milyon doları buldu. Şahin, mücevherlerin kombinler için en uyumlu şekilde nasıl kullanılabileceğine dair şunları söyledi: "Hep dikkat ederim, kadınlar pırlantaları özel gün için alır ve özel günler için saklarlar. Ben de hep demişimdir ki, yaşadığımız her gün özel. O yüzden her gün ortamına uygun şekilde pırlantalarınızı takın ve onun o güzel enerjisi ve ışıltısı güzelliğinize güzellik katsın."