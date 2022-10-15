‘Aldatmak’ perşembe akşamına damga vurdu

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi 'Aldatmak', dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Yapım dördüncü bölümü ile reytinglerde yüzde 5,54 reyting ve yüzde 15,35 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. Dördüncü bölümde, hakimin delilleri hukuka aykırı bulması sonucu Oylum'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karara itiraz eden Güzide hakimle konuştu ve karar kayda geçirilmeden değiştirilerek Oylum'un tutuksuz yargılanmasına hükmedildi. New York'a gitme planından vazgeçmek istemeyen Oylum, Tolga'ya kapılmaktan korkarak aralarına mesafe koydu.