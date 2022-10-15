Güney Afrika’dan ‘Kardeşlerim’i görmeye geldiler

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği sevilen dizi 'Kardeşlerim' hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde ses getirmeye devam ediyor. 'For My Family' adıyla yurt dışında yankı uyandıran dizinin setini, Güney Afrika'da yayın yapan Cape Town merkezli ETV (Entertainment TV) kanalının düzenlediği bir yarışma sonucunda 10 kişilik bir fan grubu ziyaret etti. Dizinin fanları, Güney Afrika'da düzenlenen bir yarışmada 2 bin kişi arasından seçilerek Türkiye'ye geldi. Fanların oyuncularla buluşmasında ortaya renkli görüntüler çıktı. ETV Satın Alma ve Planlama Müdürü Randall Johannes ve Atv Distribution ekibi eşliğinde seti ziyaret eden grup, oyuncularla tanışıp sohbet etme fırsatı yakaladı.Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu gibi ünlü isimlerin paylaştığı 'Kardeşlerim', önümüzdeki aylarda Cannes'da düzenlenecek olan MIPCOM İçerik Fuarı'nda yerini almaya hazırlanıyor.