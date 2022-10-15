J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında 'Rubeus Hagrid' karakterine hayat veren İskoç aktör Robbie Coltrane'den hayranlarını üzen haber geldi. Robbie Coltrane, bugün 72 yaşında hayatını kaybetti.

İKİ YILDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Deadline'da yer alan habere gören, ünlü aktör, iki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Coltrane, İskoçya'nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede hayata gözlerini yumdu.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Coltrane'in menajeri Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Harika bir aktör olmasının yanı sıra çok zekiydi. 40 yıl boyunca onun menajerliğini yapmış olmaktan büyük gurur duyacağım ve onu çok özleyeceğim" dedi.