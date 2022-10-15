Müge Anlı alacak-verecek davasını tatlıya bağladı

Japon Yumiko Sagagami, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski nişanlısı Mehmet Akif'le 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleşti. Akif ve babası Yusuf Turuşkan borcu kapatmayı kabul etti. Yayının ardından Yusuf Turuşkan ve Mehmet Akif, oğlunun borcunu ödemek ve dolandırıcı olmadıklarını ispatlamak için Müge Anlı ekibiyle Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna doğru yola çıktı ve Yumiko'ya verilecek olan 4 milyon 300 bin Yen'i canlı yayına getirdi. Yusuf, "Bu parayı Yumiko'ya geri vereceğiz" dedi.Avukatlar aracılığıyla Yumiko'nun da borcunu geri aldığına dair Türkçe ve Japonca resmi bir belge hazırlatan Anlı, aralarındaki alacak verecek davasını tatlıya bağladı. Japonya'dan gelen Yumiko parasını geri aldığı için, Mehmet Akif ve babası ise dolandırıcı olmadıklarını ispatlama şansı verdiği için Müge Anlı'ya teşekkür etti.