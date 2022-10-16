‘Asıl mesleğim amelelik’

USTA sanatçı Cengiz Kurtoğlu, yapı malzemeleri üreten bir firmanın reklam yüzü oldu. Markanın basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen ve esprileriyle herkesi güldüren sanatçı, "Reklam filminde sizi amelelik yaparken görecek miyiz?" sorusuna "Amelelik bizim ana mesleğimiz. Uzun yıllar imalatta işçi olarak çalıştım o nedenle tecrübem var. Ev işlerinde elimden geldiğince çivi çakar, eksikleri gideririm" diye cevap verdi. Pandemi başladığından beri İstanbul'a beşinci kez geldiğini olduğunu söyleyen sanatçı, "Artık İstanbul'un dışındayım. Doğayla ve ailemle birlikteyim" dedi.