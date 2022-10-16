Brezılyalı fanların ‘Kuruluş Osman’ hayali gerçek oldu!

TÜRKİYE ile birlikte 65 ülkede yayınlanan ve 2 milyarlık bir coğrafyada izleyiciye ulaşan 'Kuruluş Osman' dizisinin Brezilyalı hayranları dizi setini ziyaret etti. Brezilya'da 55 bin üyeye sahip Portal Ottoman Club adlı fan grubu grubun üyeleri ve yöneticilerinden oluşan 37 kişilik bir kafile önceki gün dizi setini ve Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etti. Dizi oyuncuları ve dizinin yapımcısıproje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektiren grup, diziye olan hayranlıklarını "Kuruluş Osman dizisi sayesinde Türklerin yaşam tarzı, inançları, adalet ve merhamet duygularını öne çıkaran yönetim şekillerini öğrendik. Özellikle çok farklı kültür ve inançları bir arada barış içinde yaşatmaları bizi çok etkiledi" sözleriyle dile getirdi.