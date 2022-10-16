Cizre ve Harran coşacak

MR. Dosso Dossi kimliğiyle DJ setinin başına geçen iş insanı Hikmet Eraslan, şimdi Şırnak'ın Cizre ve Şanlıurfa'nın Harran ilçelerinde yüz binlerce kişinin buluştuğu etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 30 bin kişiye performans sergileyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Bu kez doğu turnesine çıkıyor. Türkiye'nin en büyük sahnesi ilk olarak 30 Ekim'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulacak. Cizre Belediyesi'nin katkılarıyla halka açık olarak düzenlenecek. DJ Eraslan'ın ikinci durağı ise 5 Kasım'da Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olacak. Harran Cumhuriyet Meydanı'nda 100 bin kişinin toplanması hedefleniyor.