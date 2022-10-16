Güney Amerika’da Kardeşlerim fırtınası!

Başarılı oyuncu En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Produ Ödüllerinde aday gösterildi. Latin Amerika ülkelerinde fırtına gibi esen "Kardeşlerim" in şöhreti ülke sınırlarını aştı. Okyanus ötesinde de milyonları ekrana bağlayan dizi için gerçekleştirilen röportajda Fadik Sevin Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi; "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Sengül'ü oynamanın harika bir fırsat.