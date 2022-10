Hayatın ne kadar güzel olduğunu anladım

■ Bu süreçte kendimi irdeledim. İçimden bir sürü öfkeler, nefretler, yargılar, neler neler çıktı. Çok şey biriktirmişim içimde. Bana bir şey olmaz, ben neşeli bir insanım diyordum ama öyle değilmiş. Dramdan hoşlanmıyorum. Beni olumsuz etkileyen her şeyi hayatımdan uzaklaştırıyorum. Bu hastalık beni öldürmeye değil, geliştirmeye geldi. İsyan etmemek gerektiğini düşünüyorum. Hastalığımı öğrendikten sonra hemen sorguya geçtim ve bu hastalığı nasıl atlatabilirim dedim.■ Kansere yakalanmadan önce küstahtım. Mesela beni sağlık sigortası için arayan oluyordu. Ben de 'Beni bir daha rahatsız etmeyin, sigorta yaptıracak hiçbir şey olmaz bana bu hayatta' diyordum. 'Ben çok sağlıklıyım, ben hasta olmam' diyordum. Böyle büyük laflar etmemek gerekiyormuş. Bu şımarıklığı, küstahlığı bıraktım. İyi ki Buğra 60 yaşımı doldurmadan bana sigorta yaptırdı. Ailemden, yetiştiğim ortamdan, güzellikten dolayı biraz şımarıktım kendime göre. Şimdi bunların hepsini bıraktım. Hayatta herkese her şey olabilir. Bu süreçte bunu gördüm.■ Ben çok inançlı biriyim. İnsanlar benim için marjinal diyerek yargıda bulunurlar ama para ile imanın kimde olduğunu Allah bilir. İnancım aynı şekilde devam ediyor. Tevekkül ediyorum. Tevekkül edeceğim ki tekamül edebileyim. Bu hastalığı kendimi geliştirmek için yaşadığımı düşünüyorum. Hayat neşemi kaybetmiştim son zamanlarda, üç senedir tatil yapmıyordum. Annemin rahatsızlığından dolayı da tatil programı yapamıyordum. Arkadaşlarımla arama mesafe koymuştum. Güne başlayıp, günü bitiriyordum.■ Hiçbir şey yapmaya hevesim yoktu. Suratımın ortasına bir tokat yedim. Hayatın ne kadar güzel olduğunu ve daha yapacak çok şeyim olduğunu anladım. Hayatı çok seviyorum, bu hayatta gitmeden önce halletmem gereken her şeyi de halletmek istiyorum.■ Bana marjinal diyorlar... Marjinal insan, bazı şeyleri insanlar fark etmeden ya da yapmadan yapan insan demektir. Ben bu açıdan marjinal bir insanım, bundan dolayı da gurur duyuyorum. Ama bizde marjinalliği olumsuz bir anlamda kullanıyorlar. Marjinalim ama dejenere değilim. Marjinal kelimesinin anlamını bilmeden, dejenere anlamında kullananlar var. Bana marjinal diye yaftada bulunanlar önce kendi hayatlarına dönüp bakmalı. Kimseyi yargılamamalıyız. Bir türlü bunu öğrenemiyoruz ne yazık ki.■ Herkes mutlu olsun. Mutluluk içten dışa doğrudur. Dışarıdan içeri doğru olmaz. Yani marka kıyafetler giyerek, takma kirpik takarak mutlu olunmuyor. 100 liralık bir şey de giysen marka da giysen ikisi de üstünü örtmektir. Markayla mutlu olunmaz. Tüketim zaten aldı başını gidiyor. Kapitalizmin bir sonucu bu. Eskiden böyle değildik. Yerli malı haftamız vardı, çok severdim. Ben hâlâ yerli marka kullanmaya çok dikkat ediyorum. Kendi mutluluğunu kendin üretmelisin. Açan bir çiçeğe, yeşeren bir ağaca bakarak mutlu olacaksın. Doğadan kopmamak gerekiyor.■ İnsanlar kurbana yatmamalı. Bu hastalığın sebeplerini dışarıda arayacakların dönüp, iç dünyalarına bakmaları gerekiyor. Ben hangi kötü düşünceleri ürettim, kimleri, neyi yargıladım ki bu hastalığa yakalandım diye düşünmeliler.■ Ben kimse ile küsmem. Yapım buna müsait değil. Hayatımdan çıkardığım insanlar vardı, onlar aradılar. Benim en büyük desteğim hayat arkadaşım Buğra'dır. 13 senedir birlikteyiz, Allah hak eden herkese böyle bir hayat arkadaşı nasip etsin. Çok zor bir süreçten geçiyoruz, hasta olanın yanındaki için bu süreç çok daha yıpratıcı geçiyor. Ama Buğra çok güçlü bir duruş sergiliyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum.■ Denize girmek istiyorum aslında ama güneşe çıkmamam gerekiyor. Kilyos'a giderim belki, gölgede otururum, arada denize girerim. Buğra ile daha çok gezmek istiyorum. İstanbul dışında arazimiz var, belki oraya ev yaparız. Kedilerimden dolayı çok gezemiyordum ama artık kedilerimin sayısını artırmayı düşünmüyorum. Kendimi her anlamda yenilemek istiyorum.