Ömer Emel’e çarpanın kim olduğunu buldu!

Kulüpte ise işler karışır. Ahmet'in karısı, Suzan ile ikisini işle ilgili konuşurken yakalar ve çirkin bir sohbetle onlara saldırır. Akif'de Suzan ve Ahmet'in geçmişini ve Ömer'in oğlu olduklarını öğrenir. Bunu hazmedemez ve Nebahat'e gider. İkili felekten bir gece yaşar ve Akif geceyi orada geçirir. Ertesi gün eve de gidemez.