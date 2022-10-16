Ömer Emel’e çarpanın kim olduğunu buldu!

63. Bölümde neler yaşandı?
ÖMER, EMEL'E SARP'IN ÇARPTTIĞINI ANLADI
Emel tedavi altına alınırken Ömer, ona çarpan kişinin peşinde düştü. Okulda ise gruptan kopan Berk ve Süsen kanka oldular. Okula gelmeyen Tolga'yı ise Oğulcan ikna etti.
Kulüpte ise işler karışır. Ahmet'in karısı, Suzan ile ikisini işle ilgili konuşurken yakalar ve çirkin bir sohbetle onlara saldırır. Akif'de Suzan ve Ahmet'in geçmişini ve Ömer'in oğlu olduklarını öğrenir. Bunu hazmedemez ve Nebahat'e gider. İkili felekten bir gece yaşar ve Akif geceyi orada geçirir. Ertesi gün eve de gidemez.
Sarp'ın adamlarla dövdüğü Ömer'in baş dönmesi geçmez ve burnu da kanar. Suzan onu zorla doktora götürür. Ancak bulguları beğenmeyen doktor tomografi çekilmesini ister. Sonraki gün tomografi çekileceği için eve dinlenmeye giden Ömer telefonuna gelen mesajla Emel'e çarpanın Sarp olduğunu bilekliğinden çözer. Tam ona hesap sormaya giderken de otobüste kendinden geçer.
Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 22 Ekim Cumartesi saat 20.00'de atv'de!