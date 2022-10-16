Şırnak’ta konser coşkusu

Yıllarca terörle anılan Şırnak son yıllarda festivaller, konserler ve sanat etkinlikleriyle anılmaya başlandı. Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Alişan, Şırnak Üniversitesi'nin açık alanında 40 bin Şırnaklıya konser verdi. Şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, sahneden duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Şırnak gibi bir ilimizde artık terör konuşulmuyor. Huzur ve sanat konuşuluyor. Biz sanatçılar artık huzurun, kardeşliğin, barışın hüküm sürdüğü bir yer olarak Şırnak'ta sahneye çıkıyoruz. Şırnak halkı ile bu sahnede, bu çoşku ile karşılanmak ne güzel." Konserin bitiminde Şırnak Valisi Osman Bilgin, Alişan'a çiçek verip teşekkürlerini sundu.