‘Sosyal medyayı ciddiye alırsak yandık’

ÜNLÜ popçu Edis, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Sahne kıyafetleri hakkında sosyal medyadan yapılan yorumlara güldüğünü söyleyen sanatçı, "Çok ciddiye almıyorum. Yoksa yanarız" diye konuştu. Oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorulan şarkıcı, "Kendimi oynayabileceğim bir iş olabilir" dedi. İki albümü aynı anda hazırladığını söyleyen popçu, muhabirlerin "Riskli değil mi?" sorusuna, "Güzel bir iş yaparsanız dinlenir. Benim çok şükür dinlenmeme gibi bir durumum olmuyor."