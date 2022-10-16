‘Veryansın’ ettiler!

'AH Memedim' adlı parçasıyla 90'lı yıllara damga vuran Zeynep Türkeş, Ali Irmak ile birlikte 'Veryansın' adlı şarkıda yaptığı düeti yayınladı. Söz ve müziği Irmak'a ait olan şarkının aranjörlüğünü Aytaç Kart üstlendi. İkili, şarkıya İrem Haykır'ın yönetmenliğinde klip çekti. Türkeş, "Yıllardır tanıdığım kıymetli arkadaşım, yüreğini çok sevip inandığım sevgili dostum Ali Irmak'ın bir bestesini birlikte icra etmek üzere yola çıktık. Müzik yolculuğumuzda kalıcı bir anımız oldu. Eser içime çok sindi" diye konuştu.