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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Güney Amerika’da ‘Kardeşlerim’ fırtınası

Güney Amerika’da ‘Kardeşlerim’ fırtınası

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim, Latin Amerika ülkelerinde fırtınalar estiriyor. Dizinin önemli ismi Fadik Sevin Atasoy ise Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi

Atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim'in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi. Latin Amerika ülkelerinde fırtına gibi esen dizinin şöhreti ülke sınırlarını aştı.



Latin Amerika'da da milyonları ekrana bağlayan dizi için gerçekleştirilen röportajda Fadik Sevin Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi: "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Şengül'ü oynamak harika. Nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var. O da hepimiz gibi, sorunlarla karşı karşıya. Bazen hata bazen de iyi şeyler yapar."
Şimdi tüm gözler 'Kardeşlerim'in başarısını, anlatım dilindeki samimiyetine ve doğallığına bağlayan oyuncunun ödülü alıp alamayacağına kilitlendi.
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Güney Amerika’da ‘Kardeşlerim’ fırtınası
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