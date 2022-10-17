Ömer, Emel’e kimin çarptığını buldu

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim' 3. sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü, #Kardeşlerim etiketiyle çok konuşuldu.63'üncü bölümde; Emel tedavi altına alınırken Ömer, ona çarpan kişinin peşinde düştü. Okulda ise gruptan kopan Berk ve Süsen kanka oldular. Okula gelmeyen Tolga'yı ise Oğulcan ikna etti.Kulüpte ise işler karışır. Ahmet'in karısı, Suzan ile ikisini işle ilgili konuşurken yakalar ve çirkin bir sohbetle onlara saldırır. Akif, Suzan ve Ahmet'in geçmişini ve Ömer'in oğlu olduklarını öğrenir. Bunu hazmedemez ve Nebahat'e gider. İkili felekten bir gece yaşar ve Akif, geceyi orada geçirir. Ertesi gün eve de gidemez. Şengül'ün minibüsünde kalır. Ancak kendine rakip olan Şengül'den intikam almak isteyen Gönül minibüsü ateşe verir.