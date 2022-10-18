13 yıl sonra ‘hadi bakalım’

POP grubu 4Yüz, 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Yeni single'larını birbiri ardına yayınlayan grup, Sezen Aksu'nun 'Hadi Bakalım' adlı hit parçasını cover'ladı. Sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Onno Tunç'a ait olan şarkının aranjesine, ilk günden bu yana grubun yapımcılığını üstlenen Temel Zümrüt imza attı. Şarkıya, grup üyelerinin özel efektlerle çizgi film karakterine dönüştürüldüğü bir klip çekildi. Süleyman Yüksel'in yönetmenliğini yaptığı klibin çekimleri görüntülü telefon bağlantısıyla gerçekleşti.