ABD’li oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı davasında tekrar hakim karşısına çıktı!

House of Cards dizisinden hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Hollywood yıldızı Spacey, 14 yaşındayken kendisine "cinsel tacizde" bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açtığı hukuk davasında ifade vermek üzere Manhattan'daki mahkeme binasına giriş yaptı.

Mahkeme önünde kalabalık bir gazeteci grubuyla karşılaşan Spacey, basın mensuplarının sorularına cevap vermedi.

Spacey dün yapılan duruşmada, daha önce Twitter'dan Rapp'ın iddialarını yanıtlayarak, hatırlamadığı halde özür dilemesinin "bir hata olduğunu" savunmuş, "yapmadığı bir şey için özür dilemiş olmaktan pişmanlık duyduğunu" ifade etmişti.

Bugün mahkemede kendisini savunmaya devam eden 63 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yargılamasına devam ediliyor.