Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam bir etkinliğin sunuculuğunu üstlendi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının soruları yanıtlayan oyuncu, eşi Nazife Aksoy'un kuliste uğradığı taciz olayı ile ilgili süren davanın geçtiğimiz günlerde sonuçlanmasıyla ilgili ilk kez konuştu: "Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada şu an son karar verildi. Karşı taraf bizim istediğimiz cezayı aldı. 2,5 sene ceza aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah kimsenin başına vermesin."