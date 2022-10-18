Bülend Özveren’in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

1975 ve 2012 arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı sundu. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırasıyla Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen Ajans Reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985'te kendi reklam şirketini kurdu ve 1987'den itibaren de Pen Ajans Reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986-1998 arasında aralıksız TRT'de Dış Yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.