Bülend Özveren’in cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu!

Ani gelişen rahatsızlığı nedeniyle 14 Eylül'de yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bülend Özveren'den dün sabah acı haber geldi. Eşi Sebla Özveren, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sebla Özveren, "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle vefat haberini kamuoyu ile paylaştı.
ÜST DÜZEY BİR AKADEMİ HAYATI, MEDYADA GEÇEN YILLAR
Bülend Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde, yükseköğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1964'de TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başladı, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etti.
1975 ve 2012 arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nı sundu. 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırasıyla Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen Ajans Reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985'te kendi reklam şirketini kurdu ve 1987'den itibaren de Pen Ajans Reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986-1998 arasında aralıksız TRT'de Dış Yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.
1999 sonunda emekli olan Bülend Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren "spiker-sunucu" bölümlerinde usta öğretici olarak derslere giriyor ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi. Bülend Özveren, 2 Ocak 1970'te kendisi gibi televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile evlendi.