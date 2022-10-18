Cannes’da atv rüzgarı esti!

Duygu dolu hikayesiyle izleyicinin beğenisini toplayan bir diğer atv dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncuları Seray Kaya ve Berk Oktay, dizinin yapımcılarından Uğur Türkmen eşliğinde kırmızı halıda yürüdü. Yabancı basının ilgi odağı olan dizi oyuncuları gecede atv yöneticileri ile birlikte de poz verdi.