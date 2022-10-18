Miss Turkey güzelinden samimi itiraf: Hızlı yaşadım, hızlı büyüdüm

Sosyal medyanın gündeminde olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Londra'dan İstanbul'a uzanan serüvenini, hayatı hızlı yaşadığına dair detayları, genç kızlara nasıl ilham kaynağı olduğunu ve kariyer planını anlattı. İlişkisinde nazar korkusu yaşadığını belirten Şahin, aşkını "Cool bir çiftiz. Güzel anlaşıyoruz. Onun yanında kendim olabiliyorum. Bence bu çok önemli bir şey" sözleriyle ifade etti.



Bir süredir İstanbul'dasın, neler yapıyorsun? Tatillere ara mı verdin?

Bu aralar daha fazla kendimle ilgilenmeyi tercih ettim. Bir de iş vs. Biraz daha rutine girmek istedim. Fark ettim ki pandemiden bu yana çok fazla bir yerlere gitmişim. Gerçekten bir süre sonra tükenmişlik hissi geliyor.

Tükenmişlik sendromuna mı yakalandın yoksa?

Hayır (gülüyor). O kadar değil ama 'Yeter artık, bir yerde sabit kalıp rutine girmek istiyorum hissi' geldi. Modumu dinleyerek şu an İstanbul'da kalıyorum. Bayağı da hoşuma gidiyor.

Burada günlerin nasıl geçiyor?

Spor yapıyorum tabii ki, sonra işlerim varsa hallediyorum. Sakin geçiyor İstanbul hayatım, Miami ya da Londra kadar aşırı aksiyonlu değil (gülüyor).

Geçtiğimiz günlerde 23'üncü yaşını kutladın. Nasıl geçti, yeni yaşından beklentilerin neler?

Çok güzel geçti. Bir yandan 'Vay be, ben bile 23 oldum hissi' vardı. Benim aklımda hep 21 olarak kalmışım. Büyüyorum.

Büyümek seni korkutuyor mu?

Bir yandan korkutuyor, bir yandan da heyecanlıyım. Çünkü her sene o kadar çok değişiyorum ki ve o kadar çok kendimi geliştiriyorum ki… Geriye baktığımda hiç aynı Şevval değilim. O yüzden bundan 5-10 yıl sonra ki Şevval de beni heyecanlandırıyor aslında. Ama yine de her zaman küçük ve bebek kalmak da ayrı tabii ki.

Şu an nasıl bir Şevval var?

Sana soralım (gülüyor)…

Türkçe konuşman şu an daha iyi, onu söyleyebilirim.

Kesinlikle öyle. Son bir sene içinde iyi geliştirdim. Onun dışında kendimi çok daha iyi tanıdım. Özgüven konusunda da bu bana yardımcı oldu. Kendimi öğrenmek, kendimi bilmek. Gittiğim seyahatler vs. çok güzel deneyimler edindim. Kendimi içsel olarak geliştirebileceğim, çok daha iyi hatıralarım oldu. Hızlı yaşadım, hızlı büyüdüm. Bence şu an çok daha gelişmiş, kendini bilen bir Şevval var.



BEN DE NORMAL BİR GENÇ KIZIM

Sence yılın yüzde kaçını tatillerde geçiriyorsundur?

Aslında değişebiliyor. Pat diye Londra'ya gitme isteği gelebiliyor. Orası da benim evim. Ailem orada yaşadığı için sürekli gidip geliyorum. 1.5 ayda bir seyahat ediyorum galiba. Bu her zaman tatil olmuyor bu arada…