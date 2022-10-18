Miss Turkey güzelinden samimi itiraf: Hızlı yaşadım, hızlı büyüdüm

Sosyal medyanın gündeminde olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Londra'dan İstanbul'a uzanan serüvenini, hayatı hızlı yaşadığına dair detayları, genç kızlara nasıl ilham kaynağı olduğunu ve kariyer planını anlattı. İlişkisinde nazar korkusu yaşadığını belirten Şahin, aşkını "Cool bir çiftiz. Güzel anlaşıyoruz. Onun yanında kendim olabiliyorum. Bence bu çok önemli bir şey" sözleriyle ifade etti.
Bir süredir İstanbul'dasın, neler yapıyorsun? Tatillere ara mı verdin?
Bu aralar daha fazla kendimle ilgilenmeyi tercih ettim. Bir de iş vs. Biraz daha rutine girmek istedim. Fark ettim ki pandemiden bu yana çok fazla bir yerlere gitmişim. Gerçekten bir süre sonra tükenmişlik hissi geliyor.
Tükenmişlik sendromuna mı yakalandın yoksa?
Hayır (gülüyor). O kadar değil ama 'Yeter artık, bir yerde sabit kalıp rutine girmek istiyorum hissi' geldi. Modumu dinleyerek şu an İstanbul'da kalıyorum. Bayağı da hoşuma gidiyor.
Burada günlerin nasıl geçiyor?
Spor yapıyorum tabii ki, sonra işlerim varsa hallediyorum. Sakin geçiyor İstanbul hayatım, Miami ya da Londra kadar aşırı aksiyonlu değil (gülüyor).
Geçtiğimiz günlerde 23'üncü yaşını kutladın. Nasıl geçti, yeni yaşından beklentilerin neler?
Çok güzel geçti. Bir yandan 'Vay be, ben bile 23 oldum hissi' vardı. Benim aklımda hep 21 olarak kalmışım. Büyüyorum.
Büyümek seni korkutuyor mu?
Bir yandan korkutuyor, bir yandan da heyecanlıyım. Çünkü her sene o kadar çok değişiyorum ki ve o kadar çok kendimi geliştiriyorum ki… Geriye baktığımda hiç aynı Şevval değilim. O yüzden bundan 5-10 yıl sonra ki Şevval de beni heyecanlandırıyor aslında. Ama yine de her zaman küçük ve bebek kalmak da ayrı tabii ki.
Şu an nasıl bir Şevval var?
Sana soralım (gülüyor)…
Türkçe konuşman şu an daha iyi, onu söyleyebilirim.
Kesinlikle öyle. Son bir sene içinde iyi geliştirdim. Onun dışında kendimi çok daha iyi tanıdım. Özgüven konusunda da bu bana yardımcı oldu. Kendimi öğrenmek, kendimi bilmek. Gittiğim seyahatler vs. çok güzel deneyimler edindim. Kendimi içsel olarak geliştirebileceğim, çok daha iyi hatıralarım oldu. Hızlı yaşadım, hızlı büyüdüm. Bence şu an çok daha gelişmiş, kendini bilen bir Şevval var.
BEN DE NORMAL BİR GENÇ KIZIM
Sence yılın yüzde kaçını tatillerde geçiriyorsundur?
Aslında değişebiliyor. Pat diye Londra'ya gitme isteği gelebiliyor. Orası da benim evim. Ailem orada yaşadığı için sürekli gidip geliyorum. 1.5 ayda bir seyahat ediyorum galiba. Bu her zaman tatil olmuyor bu arada…
Peki düşünüldüğü gibi lüks bir hayat yaşıyor musun?
Aslında kime ve neye göre lüks? Çok şükür hayatımda şu ana kadar istediğim her şey oldu ve istediğim her şeyi yapıyorum. Güzel bir çevrem, güzel bir ailem var ve güzel şeyler biriktirdim. Ben de normal 23 yaşında çalışan bir genç kızım. Bunu söyledim diye linç gelecek bana (gülüyor). Dışarıdan çok daha uç gözükebiliyor, anlıyorum. Ama öyle değil.
En çok hangi konuda linç yemiştin ve ne zaman?
İki hafta önce Miss Turkey oldu. Çok güzel kızlarımız seçildi, buradan da tebrik ediyorum. Yine benim kıyaslama görsellerim çıktı. Her sene Miss Turkey olduğunda muhakkak bir kıyaslama, 'Şevval Şahin estetikli, bu kız değil' yorumları yapılıyor. Negatif yorumlar alıyorum.
Google'a ismini yazdığımda da öncesi ve sonrası fotoğraflarını görüyorum. Sosyal medyada aynı şekilde. Bu seni rahatsız ediyor mu?
O kadar çok alıştım ki… 10 yıl önceki fotoğrafların kıyaslanması bence saçma ama kabullendim. Eski fotoğraflara bakıyorum geçen yıldan bu yana bile bayağı değişmişim.
Estetik hakkında ne düşünüyorsun?
İsteyen istediğini yaptırsın. Günümüze baktığında kimde yok ki estetik. Süper modellerden tut aktrislere kadar herkes yaptırıyor. Tabii ki de karşı değilim ama estetik yapıp da doğal duran, yüz hatlarını çok bozmayan işlemleri daha çok seviyorum.
Sende hangi işlemler var?
İki kere burun operasyonu geçirdim. Onun dışında hiçbir şey yok. Zaten çok gencim, ileride olur belki. Burundan sonra yaptırmak isteyeceğim bir şey de yok. Böyle iyiyim.
HER GÜN, HER AY HAYAT MÜCADELESİ VERİYORUM
Senin hayat mücadelesi vermen gereken zamanlar oldu mu?
Herkesin hayatında olduğu gibi benim de oldu. Çok küçük yaşımda Londra'ya gitmem büyük bir mücadeleydi. Dışarıdan insanlar öyle görmese de düşünsene 5-6 yaşındaki bir çocuk, hiçbir şey bilmiyor ve kültür şoku yani. Tabii ki de çok çabuk adapte oldum ama İngiliz kültüründe büyümek, oraya alışmak bir mücadele gerektirdi. Ve başka başka şeyler yüzünden her gün, her ay mücadele ediyorum. Ama bunun hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum.
Nasıl bir ailede büyüdün? Ailenle ilgili çok detay bilmiyoruz…
Evet, ailem hakkında çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Biraz özel kalsın. İnternette hayatımla ilgili o kadar çok yorumlar var ki… Ama ailem hakkında yapmasınlar. Çok güzel bir ailede büyüdüm. Çok standart, normal çalışan bir ailede. Annem ve babam 18 yaşıma kadar düzenli işe giden insanlardı.
Ne iş yapıyor anne-baban?
Babamın Londra'da güzellik salonu var. Annem artık çalışmıyor. İkisi de benim için elinden geleni yaptı. Onlara minnettarım. Çok seviyorum.
GENÇ KIZLARA İLHAM OLUYORUM
Eleştirildiğin zaman bunu önemser misin yoksa umursamaz bir tavır mı takınırsın?
Tabii ki umursadığım zamanlar oldu. Fakat şu an hiç umursamıyorum. Ne kadar çok kötü yorum olursa olsun o kadar çok da seven var. Ben daha çok pozitif yorumlara yönelip, onları sürekli aklımda tutuyorum.
Sence insanlar hangi yönlerinden dolayı seni seviyor ya da sevmiyor?
Bence genç kızlara dönem dönem ilham kaynağı olabildiğimi hissediyorum. Beni gördüklerinde, gelip konuştuklarında en çok bunu söylüyorlar: Senden çok ilham alıyorum. Belki yaşam tarzım yüzünden olabilir. Sosyal medyada ürettiğim içerikler yüzünden olabilir. Neden sevmiyorlar kısmına gelince…. Dışarıdan çok soğuk ya da antipatik gözükebilirim. Bir de bazı insanlar İngilizce kelimeleri çok kullandığında 'Ay bu kız özenti, Avrupai gözükmeye çalışıyor' diyor. Zaten en çok negatif yorumlar ondan oluştu.
Senin kendinde sevdiğin ya da sevmediğin özelliklerin neler?
Kafama bir şey koyunca yapıyorum. Azimliliğe gelecek bu... Özgüvenli olmayı çok seviyorum. Bence bir kadının özgüvenli olması onun en büyük özelliklerinden biri. Onun dışında oturup, küçük bir şeyi moralim bozulana kadar düşünürüm. Bunu sevmiyorum. Başak burcuyum, detaycıyım.
Kendini 'it girl' olarak görüyor musun?
Öyle hissediyorum.
Bunu sana hissettiren ne oldu?
Tamamen ben ve hayatım.
NAZARDAN KORKTUĞUM İÇİN İLİŞKİMİ PAYLAŞMADIM
Biraz da özel hayattan bahsedelim…
Aslında çok fazla özel hayatımı konuşmayı sevmiyorum. Sanki nazar değiyor.
İnanıyor musun nazara?
Çok inanıyorum. Instagram'da bir şey paylaşayım, 1-2 saat sonra negatif bir şey oluyor. Şu an çok fazla paylaşmıyorum yeni ilişkimi. Eskiden paylaşırdım. Onun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nazara gerçekten inanıyorum.
Nasıl bir çiftsiniz?
Bence cool bir çiftiz. Güzel anlaşıyoruz. Keyifli zamanlarımız geçiyor. Onun yanında kendim olabiliyorum. O da benim yanımda kendisi olabiliyor. Bence bu çok önemli.
Özel hayatınla bir dönem çok gündeme geldin, bu seni rahatsız etti mi?
Aslında ilk başlarda rahatsız etti çünkü benim hakkımda istediğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat özel hayat ve aile işin içine girince ister istemez rahatsız oluyorum. Ki birçok olay oldu magazinsel… Ama yapacak bir şey yok. Maalesef insanlar seviyor konuşmayı, dedikoduyu. Tabii ki daha çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü birtakım dersler çıkardım.
Kariyer hedeflerin neler?
Kesinlikle modelliğe devam etmek istiyorum. Türkiye'de bence daha çok benim yaşımda modele ihtiyaç var. Bazı insanlar 'Modellik Türkiye'de bitti, oyuncu olmalısın' diyor. Kim demiş bittiğini? Aslında yıllar sonra genç bir modelin çıkması bence güzel bir şey. Yurt dışında da devam etmek istiyorum. Onun dışında biraz daha kendimi geliştirdiğimde tabii ki de bir şey üretmek istiyorum. Kendi markam olsun...
Nasıl bir marka var hayalinde?
Şu an çok fazla bir şey söylemeyeyim, birkaç tane fikrim var. Biraz daha deneyim, tecrübe edinince ve kendimi fark edince yapacağım.
Modelliğe kaç yaşına kadar devam edeceksin?
Bunun yaşı yok bence. Belki 50 yaşında bile yapıyor olacağım. Ama bunun yanında başka şeyler istiyorum.
Oyunculuk düşünüyor musun?
Olabilir, kendimi kısıtlamıyorum. Ama ben oyuncu olacağım hırsım yok.
KIYAFETE PARA HARCAMIYORUM
Kıyafete çok para harcar mısın?
Giyinmeyi çok seviyorum. Küçüklüğümde de kendi kombinlerimi yapardım. Güzel görünmeyi, bakımlı olmayı severim. Ama o kadar çok para harcamıyorum. Birçok marka zaten PR yolluyor. O yüzden şanslıyım. Bayağıdır alışverişe çıkmadım.
Giymediğin kıyafetleri ne yapıyorsun?
Gelen hediyelerden bazıları büyük geliyor ya da tarzıma uymuyor, onları paketleriyle 'Kızlar ne istiyorsunuz?' diye arkadaşlarıma sunuyorum. Londra'da da derneklere veriyordum.
Son olarak bugüne kadar bize kimsenin bilmediği bir şeyi itiraf etmeni istesem…
Küçükken inanılmaz iyi keman çalıyordum. Sonra bıraktım ve unuttum… Geçenlerde deneyeyim dedim ama tutma şeklini bile garipsedim. Bırakmasaydım çok ilerleyebilirdim. O zamanlar çok hevesliydim.