Uzun süredir Fransa'da yaşayan oyuncu Fırat Çelik, tası tarağı toplayıp İstanbul'a döndü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Çelik, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Fransa'daki kafesini ve evini kapatıp temelli İstanbul'a yerleştiğini belirten ünlü oyuncu, yeni kiraladığı dairesindeki mutfak eksiklerini tamamlamak için mağazaları dolaştığını söyledi. "Türkiye gibisi yok" diyen Çelik, tatlı telaşını şu sözlerle anlattı: "Ev kurmak çok zor iş. Mutfakta bazı araç gereçler eksik. Yemek yapmayı sevdiğim için eksik bir şey kalmasın istiyorum."