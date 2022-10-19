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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Artık kadınları alışveriş değil estetik mutlu ediyor

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Artık kadınları alışveriş değil estetik mutlu ediyor

Hande Yener’den kadınlara dair önemli tespitler! Ünlü popçu, “Estetik, cep telefonu gibi bir gereklilik haline geldi. Ben her zaman bakımımı yapar, kendimi tazelerim. Kadınlar eskiden alışveriş yaparak rahatlardı, artık botoks ve benzeri uygulamalarla mutlu oluyor. Hatta estetik uygulamalar erkekleri ve aşk acısını unutturan en güzel şey” dedi

Şarkıcı Hande Yener önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yener, "Stüdyoya gidiyorum arkadaşlar, kayıt yapacağım, yeni parça geliyor, çok acayip bir şarkı, olay olacak. Sadece kılığım değil, her şeyim değişecek, çok sır vermeyeyim" dedi. Yaptığı paylaşımlarda fotoşop kullanmadığını ve konserine gelen hayranlarının kendisini yakından gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Yener, dudağındaki morlukla ilgili konuşup ilginç bir tespitte bulundu: "Arkadaşlar dudağım morardı, işlem yaptırdım, teknoloji çıkmış, kullanmayacak mıyım! Cep telefonu gibi bir şey bu, gençken değerlendirmek lazım. Ben her zaman bakımımı yaparım, alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları, artık botoks gibi estetik işlemlerle mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için."
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Artık kadınları alışveriş değil estetik mutlu ediyor
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