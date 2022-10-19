Artık kadınları alışveriş değil estetik mutlu ediyor

Şarkıcı Hande Yener önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yener, "Stüdyoya gidiyorum arkadaşlar, kayıt yapacağım, yeni parça geliyor, çok acayip bir şarkı, olay olacak. Sadece kılığım değil, her şeyim değişecek, çok sır vermeyeyim" dedi. Yaptığı paylaşımlarda fotoşop kullanmadığını ve konserine gelen hayranlarının kendisini yakından gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirten Yener, dudağındaki morlukla ilgili konuşup ilginç bir tespitte bulundu: "Arkadaşlar dudağım morardı, işlem yaptırdım, teknoloji çıkmış, kullanmayacak mıyım! Cep telefonu gibi bir şey bu, gençken değerlendirmek lazım. Ben her zaman bakımımı yaparım, alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları, artık botoks gibi estetik işlemlerle mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için."