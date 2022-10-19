Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu!

Malhun Hatun'un "Evlatlarımız imtihanları daha doğmadan başladı. Nice düşmandan sakındık onları. Nicesi daha gelecek…" sözlerine ise Bala Hatun "Yüreğimiz nice yansa da evvel bu görklü devlet bu görklü dava gelir. Sonra evlatlarımız, analığımız…" diyerek karşılık verdi.

Malhun Hatun da "Yüreğimiz yansa dahi devlet ana olma vazifesi her şeyden önce gelir. Hamd olsun ki yiğitlerimiz de birbirine omuz verir dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz." sözleriyle Bala Hatun'u destekledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 101. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.