Eurovision’un simge sesi yaşamını yitirdi

Eurovision Şarkı Yarışması'nda-Yarışması'ndaki sunumuyla, en çok da ülke-ki ülkelerden gelen puanların belirlen-lerden belirlendiği anlardaki anlatımıyla hafızalarda diği yer edinen Bülend Özveren, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatı-hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.5 ay önce kan nı zehirlenmesi olarak da bilinen sep-septik şok ve mide kanaması nedeniy-tik nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir le Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ünlü sunucunun acı haberini, eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabın-hesabından, "Çok üzgünüm. Bülend'i kay-dan, kaybettik. Başımız sağ olsun" mesajıyla bettik. duyurdu. Hastane yetkililerinin yap-yaptığı açıklamada Özveren'in; böbrek tığı yetersizliği, kalp yetmezliği ve kolon bağırsak kanseri geçmişi olduğu belir-belirtildi. tildi.Bülend Özveren, yükseköğreti-yükseköğretimini Galatasaray Lisesi'nde tamam-mini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk ladı. Fakültesi'nden mezun oldu. 1964'te TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstan-İstanbul Radyosu'ndaki kursu birinci-bul birincilikle tamamladı. Uzun bir süre tele-likle televizyon sunucusu olarak çalıştıktan vizyon sonra, 1972'de spor spikerliği yapma-yapmaya devam etti. 1975 ve 2012 arasın-ya arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarış-da Yarışması'nı sundu. 1999 sonunda emekli ması'nı olan Bülend Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı ola-olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli rak kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransız-Fransızca ve İngilizce bilen Bülend Özve-ca Özveren spiker-sunucu bölümlerinde usta ren öğretici olarak derslere girdi, etkili ve güzel Türkçe konuşma konuların-konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda da konferanslar verdi. Bülend Özve-Özveren, 2 Ocak 1970'te kendisi gibi tele-ren, televizyoncu olan Sebla Özkantarcı ile vizyoncu evlendi.