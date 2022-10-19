‘Her yerini yaptırmış’ dediler beni darp ettiler

'Kınayı Yakmışlar Geline' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Berna Tan, iddiaya göre İstanbul Esenyurt'ta bir börekçide önce sözle taciz edildi, ardından darp edildi.Olay, Esenyurt'ta Adilenaşit Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tan, bir börekçinin önünde dururken, yanındaki iki kişiden birisi kendisine laf attı. Sonra biri, diğerine yüksek sesle, "Kalçasını yaptırmış, dudağını yaptırmış, göğüslerini yaptırmış" dedi. Bu sözleri duyan şarkıcı tepki gösterip, "Yaptırırken yanımda mıydın?" deyip uzaklaştı. İddialara göre daha sonra laf attığı belirtilen kişi börekçiye girip, 'Ne diyorsun sen' diyerek Tan'a saldırdı, şarkıcıyı itip telefonunu kırdı, bacağına tekme attı. Ardından ikili, beyaz bir otomobile binip oradan uzaklaştılar.Olay sonrası karakola giden Tan, "İsimlerini bilmediğim bu iki şahıstan şikayetçiyim" dedi.