‘İzzet abi kolay ikna oldu’

Oyuncu Toprak Sergen, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Sergen, yönetmenliğini üstlendiği 'Bir Türk Masalı' filminde usta oyuncu İzzet Günay ile birlikte çalışmasıyla ilgili konuştu. 27 yıl aradan sonra Günay'ı sete çıkmaya ikna eden Sergen, "İzzet Bey'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "O filmde Ahmet Mekin, Suna Selen gibi çok üst düzeyle oyuncuyla birlikte çalışma fırsatı buldum. Enerjilerini, ne kadar hazır olduklarını gördüm. Onlar ustalarımız. Bu isimleri daha fazla projede görmeliyiz. İzzet abi de çok çabuk ikna oldu. 'Koca İzzet Günay sete çıkar mı?' dememek, sormak lazım."