Kuruluş Osman'ın 101. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Alaeddin, Frigg ve Kantakuzenos'un planıyla Kuzeyli Savaşçılar tarafından kaçırıldı. Kuzeyli Savaşçıların tüm eziyetlerine rağmen pes etmeyen Alaeddin; Osman Bey'in oğlu olduğunu, kendisini alıkoyan düşmanın kemerinden bıçağını alıp savunmaya geçerek gösterdi.

YARALI VE BAYGIN HALDE BULDU

Bir an için bile pes etmeyen Alaeddin, "Ne ben düşman elinde esir kalırım ne de babam sizin tuzağınıza düşer" diyerek düşmana karşı koydu. Osman Bey ve Bala Hatun, oğulları Alaeddin'i ormanda yaralı ve baygın bir halde buldu.

Osman Bey ve Bala Hatun oğulları Alaeddin’i kurtardı | Video